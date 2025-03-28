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مصر: اتصالات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي بعد قصف مبنى في بيروت

الجمعة 28 مارس 2025 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: اتصالات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي بعد قصف مبنى في بيروت



القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، موقف مصر الداعم للبنان وإدانتها الكاملة لقصف مبنى في بيروت صباح اليوم.


وبحسب بيان للخارجية المصرية، تلقى عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة، اليوم الجمعة، تناول تطورات الوضع في لبنان، وأطلع سلامة، الوزير المصري على آخر المستجدات على إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.


وذكر البيان أن عبد العاطي، جدد التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.

وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري وغير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

وأعرب عبد العاطي عن قلق مصر البالغ إزاء حالة التصعيد الخطيرة التي يشهدها لبنان، محذرًا من مخاطر التصعيد الراهنة، التي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي.

كما أكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وأشار إلى الاتصالات العاجلة التي تجريها مصر لوقف هذا التصعيد مع الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديرهم له، بحسب بيان الخارجية المصرية.

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