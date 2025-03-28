كاتس يوجه كلمة تحذيرية لحكومة وسكان لبنان ويتوعد بقصف بيروت

القدس المحتلة/سما/

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقطع فيديو للوزير يسرائيل كاتس بعد هجوم قواته على بلدة الخيام جنوبي لبنان، مهددا بقصف العاصمة بيروت إذا لم تنعم مستوطنة كريات شمونة بالأمان.



وقال كاتس: "أية محاولة للمس بمجتمعات الجليل، ستهتز في مقابلها أسطح منازل حي الضاحية في بيروت. لقد وعدنا سكان الجليل بالسلام، وهذا ما سيحدث".



"كما قلت، قانون كريات شمونة هو نفس قانون بيروت".

"إذا لم يكن هناك هدوء في كريات شمونة وتجمعات الجليل، فلن يكون هناك هدوء في بيروت".

"في مقابل كل محاولة للمس بمجتمعات الجليل، ستهتز أسطح المنازل في حي الضاحية في بيروت".

كما توجه برسالة وصفها بـ "الواضحة" إلى حكومة اللبنانية: "إذا لم تطبقوا اتفاق وقف إطلاق النار فإننا سنفعل ذلك".

"لقد وعدنا سكان الجليل بالهدوء والأمن، وهكذا "سيكون الحال."



يذكر أنه ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان باتجاه إسرائيل صباح اليوم الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي عددا من البلدات في جنوب لبنان.



