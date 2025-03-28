نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان ضد أي تهديد لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، إنهم "سيواصلون فرض وقف إطلاق النار بقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان يشكل تهديداً لإسرائيل".



جاءت تصريحات نتنياهو هذه بعد ساعات من رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان، حيث تم اعتراض احداهما بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن الذين لم يستوعبوا بعد الوضع الجديد في لبنان، تلقوا اليوم مثالا آخر على تصميمنا.. لقد تغيرت المعادلة، ما حدث قبل السابع من أكتوبر لن يتكرر.. لن نسمح بإطلاق النار على مجتمعاتنا، حتى ولو في شكل رذاذ".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل فرض وقف إطلاق النار بقوة، ومهاجمة أي مكان في لبنان ضد أي تهديد لدولة إسرائيل، وضمان عودة جميع سكاننا في الشمال إلى منازلهم بسلام".

هذا ورد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من لبنان، الذي نفى "حزب الله" مسؤوليته عنه، بقصف مناطق عدة في جنوب لبنان، واستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

وفي إطار ذلك، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا إلى الحكومة اللبنانية قائلا إن "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل".

على المقلب الآخر، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في وقت سابق اليوم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال عون: "ندين أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف"، مناشدا أصدقاء لبنان للتحرك لوقف التدهور ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدولية.

وأكد أن "الجيش اللبناني يقوم بالتحقيقات لمعرفة من أطلق الصواريخ"، مبينا أنه "استنادا إلى تجارب سابقة، حزب الله ليس مسؤولا عن هذا العمل".