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رئيس البرلمان الإيراني: إذا هاجمتنا أمريكا فلن تكون قواعدها في المنطقة بمأمن

الجمعة 28 مارس 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان الإيراني: إذا هاجمتنا أمريكا فلن تكون قواعدها في المنطقة بمأمن



طهران/سما/

 قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن طهران ستضرب قواعد الولايات المتحدة وقواعد حلفائها في المنطقة إذا مضت واشنطن ونفذت تهديدها بتحميل إيران تداعيات عسكرية ما لم يتم التوصل لاتفاق نووي جديد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، محذرا من أن “هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكريا أو عبر إبرام اتفاق”.

وذكر قاليباف “إذا تعرض الأمريكيون لحرمة إيران فسيكون ذلك مثل شرارة في مستودع بارود قد تفجر المنطقة بأكملها”.

وقال قاليباف في كلمة ألقاها على الهواء مباشرة خلال يوم القدس السنوي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان “في ذلك الوقت، لن تكون قواعدهم وقواعد حلفائهم في مأمن”.

ووصف خامنئي رسالة ترامب بالخادعة، وصرح وزير الخارجية عباس عراقجي أمس الخميس بأن المحادثات ستكون مستحيلة ما لم تغير واشنطن سياسة “أقصى الضغوط”. وأضاف عراقجي أن إيران درست رسالة ترامب بدقة وأرسلت “ردا مناسبا” عبر سلطنة عمان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي القول اليوم الجمعة إن رسالة ترامب، وإن تضمنت تهديدات، فإنها تركت الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية. دون أن يقدم المزيد من التوضيح بهذا الشأن.

وخلال ولايته الأولى من 2017 إلى 2021، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه عام 2015 بين إيران والقوى العالمية وتضمن فرض قيود صارمة على أنشطة طهران النووية في مقابل تخفيف العقوبات.

وفي أعقاب ذلك انتهكت إيران الاتفاق بتجاوزها القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، خاصة بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية الواسعة.

وتتهم القوى الغربية إيران بتبني أجندة سرية لتطوير قدراتها النووية، فيما تقول طهران إن برنامجها موجه بالكامل لأغراض الطاقة المدنية.

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