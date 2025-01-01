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تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت

الجمعة 28 مارس 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلاء بعض المناطق، بعد 4 أشهر من الهدوء في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

 

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس": "انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة والمباني المجاورة له".

وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

يشار إلى أن المبنى المهدد تحده مدرستان فيهما أعداد كبيرة من التلامذة.

وعلى الاثر قررت وزيرة التربية والتعليم العالي دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدت، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظا على سلامة الجميع.

هذا وأطلقت المسيرات الإسرائيلية 3 صواريخ تحذيرية على منطقة الحدث المهددة.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه اعترض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان نحو إسرائيل، في حين نفى "حزب الله" مسؤوليته عن هذا الإطلاق.

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