"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" اليوم

بيروت/سما/

نفى "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ صباح اليوم الجمعة باتجاه مستوطنة كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة.



وقال "حزب الله" إن "هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان"، مؤكدا التزامه بوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان حيث تم اعتراض احدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.

وردا على ذلك قصف الجيش الإسرائيلي عددا من البلدات في جنوب لبنان.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا إلى الحكومة اللبنانية قائلا إن "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل".