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نتنياهو: رونين بار كان يعلم بهجوم "حماس" قبل وقوعه بساعات لكنه لم يوقظني

الجمعة 28 مارس 2025 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: رونين بار كان يعلم بهجوم "حماس" قبل وقوعه بساعات لكنه لم يوقظني



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار كان يعلم باحتمال غزو "حماس" في 7 أكتوبر قبل ساعات من الهجوم"، لكنه لم يبلغه بذلك.


وقال مكتب نتنياهو في بيان: "هذه حقيقة وليست نظرية مؤامرة"، مؤكدا أنه في الساعة 4:30 فجر ذلك اليوم، كان واضحا لرئيس الشاباك المنتهية ولايته أن غزو دولة إسرائيل كان محتملا".

وتساءل البيان: "لماذا في تلك اللحظة لم يوقظ رئيس الوزراء؟ لماذا لم يحذر رؤساء المجتمعات في محيط غزة؟ لماذا تم إبلاغ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء قبل دقائق فقط من بدء الهجوم؟".

ويأتي هذا البيان بعد أن اعترف نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر بأن ضابط استخباراته تلقى مذكرة من الجيش الإسرائيلي تفيد بوجود نشاط مريب لـ"حماس" قبل ثلاث ساعات من الهجوم، لكنه لم ينقلها إليه.

ودافع مكتب رئيس الوزراء آنذاك عن ذلك القرار، مشيرًا إلى أن المذكرة لم تكن مصنفة على أنها عاجلة.

ويوم الجمعة الماضي، قال مكتب نتنياهو إن الحكومة صادقت على إنهاء مهام بار، مبينا أن بار سيغادر منصبه كرئيس للشاباك في 10 أبريل أو عقب تعيين رئيس جديد للجهاز.

وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بتجميد قرار إقالة بار حتى انعقاد جلسة للنظر في الالتماس الذي تقدمت به أحزاب المعارضة.

#نتنياهو #حماس

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