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السعودية: تفاعل واسع على دعاء إمام الحرم عبد الرحمن السديس للفلسطينيين ليلة 27 رمضان (فيديو)

الجمعة 28 مارس 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: تفاعل واسع على دعاء إمام الحرم عبد الرحمن السديس للفلسطينيين ليلة 27 رمضان (فيديو)



الرياض/سما/

أثار دعاء إمام الحرم المكي، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، الذي خص به الفلسطينيين ليلة الـ27 من رمضان 2025، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" من الدعاء، حيث قال السديس في المقطع المخصص للفلسطينيين من الدعاء الذي امتد لنحو 20 دقيقة: "اللهم انج إخواننا المستضعفين في فلسطين.. إلهنا إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، اللهم قوي ضعفهم وأبدل ذلهم عزا ونصرا وتمكينا يا رب العالمين..".

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع هذا الفيديو، حيث أعادوا نشره، داعين بما دعاه إمام الحرم المكي، وكتب أحدهم معلقا: "اللهم آمين.. اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم"، وأضاف آخر: "-اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، فإنهم أسرفوا في الطغيان، وأرعبوا المسلمين وحرماتهم".

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