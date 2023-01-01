الجيش الإيراني يصدر بيانا بمناسبة "يوم القدس العالمي"

طهران/سما/

أصدر الجيش الإيراني اليوم الخميس، بيانا بمناسبة "يوم القدس العالمي"، مشيرا إلى "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وتغيير الوضع الراهن" وكيفية مقارعة إسرائيل.



وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، شدد الجيش الإيراني في بيان أصدره عشية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك و"يوم القدس العالمي" على أن "استمرار الظلم والعنف والإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والاعتداء على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومواقع الأمم المتحدة، في ظل الصمت المخزي للدول التي تدعي حقوق الإنسان، يُظهر أن الكيان الصهيوني الغاصب لا يلتزم بأي من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وبالتالي، فإن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وتغيير الوضع الراهن يتطلب استمرار المقاومة والتضامن العالمي لمكافحة الكيان الصهيوني".

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه: "اليوم وفي عشية يوم القدس، يمر الشعب الفلسطيني المقتدر والمظلوم بأوقات عصيبة في ظل ظلم وبلطجة الكيان الصهيوني الوحشي والقاتل، حيث ارتقى عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين أطفال ونساء ومدنيين في هذا القطاع".

وأكد بيان الجيش الإيراني أنه يجب على "جميع الشعوب وأحرار العالم أن يكونوا صوت الشعب الفلسطيني المظلوم وأن ينتفضوا لدعم هذا الشعب المظلوم وأن يسعوا لتحرير القدس الشريف".

وأعلن أن "كوادر الجيش الإيراني الغيارى والثوريين مع أفراد عائلاتهم الاوفياء، سيشاركون إلى جانب الشعب الإيراني في مسيرات إحياء يوم القدس العالمي بحضور جماهيري ملحمي، وسيهتفون بكل قوة واقتدار استنكارا للكيان الصهيوني الغاصب".

وقد أطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل الإمام الخميني، على يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، اسم "يوم القدس"، حتى "لا يُنسى اضطهاد الشعب الفلسطيني"، كما يقام الحدث في أكثر من 90 دولة، بمشاركة داعين للحرية من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أكدت مقتل أكثر من 792 فلسطينيا وإصابة 1663 آخرين منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن استأنفت تل أبيب الحرب على القطاع.

ووفقا للسطات الصحية الفلسطينية، ارتفع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 50144، والإصابات إلى 113704 منذ 7 أكتوبر 2023.