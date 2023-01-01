  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس "الموساد" السابق : الحكومة فتحت "أبواب الجحيم" على الأسرى باستئنافها الحرب

الجمعة 28 مارس 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الموساد" السابق : الحكومة فتحت "أبواب الجحيم" على الأسرى باستئنافها الحرب



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق تامير باردو إن الحكومة الإسرائيلية "فتحت أبواب الجحيم" على الأسرى لدى حركة "حماس" بقرارها استئناف الحرب.


وأضاف باردو خلال كلمته في مؤتمر "مئير داجان" بالكلية الأكاديمية في نتانيا: "ربما تكون أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة، لكنها بالتأكيد فتحت على الرهائن الـ59، وليس لهم من مخلص".


وفي إشارة إلى التأثير السلبي للحكومة الحالية على موازين الديمقراطية وفصل السلطات، قال باردو عن "حكومة الخلاف هذه... إن الاحتجاجات فقط هي التي يمكن أن تعيد الديمقراطية الليبرالية".

وحذر من أن "التهديد الذي تشكله خطة الحكومة لإصلاح القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية والمشروع الصهيوني يفوق بكثير التهديدات العسكرية المشتركة لإيران وحزب الله وحماس والحوثيين مجتمعين".

من جانبه، قال رئيس سلاح الجو الإسرائيلي السابق ورئيس لجنة دمج المتدينين في الجيش إليعازر شكيدي في المؤتمر ذاته إن عملية تجنيد المتدينين ستشهد تحولا جذريا لا رجعة فيه بحلول عام 2030.

واستعرض شكيدي جهوده في محاولة دمج المتدينين بين ديسمبر 2023 ومنتصف 2024، مؤكدا استعداد الجيش لتجنيد جميع المؤهلين للخدمة العسكرية بحلول 2026.

وأوضح أن القادة المتدينين الذين كان يحاورهم لم يعارضوا في ذلك الوقت تجنيد أتباعهم الذين لا يقضون معظم وقتهم في الدراسة الدينية، شرط إعفاء طلاب المدارس الدينية الدارسين بدوام كامل.

الأكثر قراءة اليوم

رويترز: مصر تلقت "إشارات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح "التهدئة في غزة"

تفاصيل خطّة تهجير فلسطينيي غزة ..طرد كامل للسكان وإعادة إعمار المنطقة بـ 2 تريليون دولار و تصفية حماس كليًّا..

الكشف عن تفاصيل مقترح ترامب لحركة حماس ..

"يديعوت" : غضب إسرائيلي من عدم دعوة السيسي سفير تل أبيب في القاهرة

المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسات لإدخال المساعدات إلى غزة وتؤيد حصار الجيش للقطاع..

أساتذة جامعات غزة يدعمون الحراك الشعبي والحق في التعبير ويطالبون بفتح حوار جدي

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث الحرب على غزة ووفد مصري إلى الدوحة

الأخبار الرئيسية

67e684bd42360418812ad8c4

ضباط إسرائيليون لنازحين فلسطينيين: اذهبوا لمصر ولا تعودوا! (فيديو)

لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية في غزة تحمل بصمات جرائم وحشية

تفاصيل خطّة تهجير فلسطينيي غزة ..طرد كامل للسكان وإعادة إعمار المنطقة بـ 2 تريليون دولار و تصفية حماس كليًّا..

أزمة حادة تعصف بالجيش الإسرائيلي.. جنود الاحتياط يرفضون العودة للقتال في غزة بسبب خرق نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية