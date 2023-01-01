الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: 792 شهيدا منذ تجدد العدوان على غزة

غزة/سما/

أعلن رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية فؤاد عودة استشهاد أكثر من 792 فلسطينيا وإصابة 1663 آخرين منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال عودة إن "غزة بحاجة لوفود من الأطباء المختصين بالجراحة العامة، وإدخال الأدوية خاصة لمرضى السرطان"، مشيرا إلى أن "الأطفال في غزة يتوفون بسبب عدم توفر العلاج الفوري".

وأفاد بأن "أكثر من 60% من الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة والقلب غير متوفرة في غزة"، كاشفا أن "غزة تسجل أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف عالميًا بفعل العدوان".

هذا وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 50144، والإصابات إلى 113704 منذ 7 أكتوبر 2023.