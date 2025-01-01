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غارات إسرائيلية تستهدف الميناء الأبيض في محافظة اللاذقية السورية

الجمعة 28 مارس 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية تستهدف الميناء الأبيض في محافظة اللاذقية السورية



دمشق/سما/

أفاد مراسل وكالة "سانا" السورية باللاذقية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية فجر اليوم.

وقال المراسل: "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية فجرا، فيما تعمل الجهات المختصة على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهدافات".


وذكرت وسائل إعلام سورية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن 6 غارات إسرائيلية طالت مواقع للجيش السوري في اللاذقية على الساحل السوري، بينها محيط الميناء الأبيض واللواء 110 البحري بمنطقة رأس شمرا في المحافظة.

وقالت مصادر محلية في مدينة اللاذقية إن الغارات استهدفت قواعد عسكرية بحرية وتركزت على مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية أخرى.

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