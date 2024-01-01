الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

وتأتي هذه الغارة بعد قرابة الساعة والنصف من التهديد الذي وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان الضاحية الجنوبية، مهددا باستهداف أحد الأبنية في منطقة الجاموس- الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأتى هذا التحذير والاستهداف بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه اعترض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان نحو إسرائيل، في حين نفى "حزب الله" مسؤوليته عن هذا الإطلاق.

وردا على ذلك قصف الجيش الإسرائيلي عددا من البلدات في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد و8 جرحى في غارة استهدفت بلدو كفرتبنيت في جنوب لبنان.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا إلى الحكومة اللبنانية قائلا إن "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل".