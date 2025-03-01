طهران: الآلاف ينزلون إلى الشوارع في "يوم القدس العالمي" (فيديو وصور)

خرج الآلاف من سكان طهران إلى الشوارع في مسيرات جماهيرية بمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وتعتبر مظاهرات هذا اليوم تقليدا سنويا منذ عقود قليلة للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال، والذي أُسس بمبادرة من قائد الثورة الإيرانية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخميني عام 1979.

ويهدف هذا اليوم إلى لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه ودعم الحلول السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

ويأتي اليوم العالمي للقدس هذا العام تحت شعار "التضامن العالمي مع شعب فلسطين".

وفقا للتقاليد السنوية، يشارك سكان طهران في المسيرات مع عائلاتهم بأكملها.

وارتدت العديد من النساء والفتيات المشاركات الحجاب أو الكوفية الفلسطينية، بينما ارتدت أخريات الشادور الأسود (غطاء فضفاض يُلبس فوق الملابس لإخفاء ملامح الجسم).

وعلى طول مسار المسيرة، رافقت المشاركين سيارات مزودة بمكبرات الصوت تذيع الأناشيد الوطنية.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لأمريكا وإسرائيل، وحملوا لافتات تحمل نفس المضامين، بالإضافة إلى أعلام إيران وفلسطين و"حزب الله" اللبناني وشعار حركة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.

كما رفعت بعض النساء لافتات تطالب بالالتزام بالحجاب، في تذكير بقضية اجتماعية تشغل بال المجتمع الإيراني.

وإلى جانب اللافتات المذكورة، رفع بعض المشاركين صور شخصيات أصبحت رموزا لإيران الحديثة، مثل:

القائد السابق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في 3 يناير 2020 بعملية أمريكية استهدفته قرب مطار بغداد الدولي.

الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي وزير خارجيته آنذاك حسين أمير عبد اللهيان، اللذان لقيا حتفهما في مايو 2023 إثر تحطم مروحية.

الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران صيف 2024.

الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على جنوب بيروت.

وقبل يومين من هذه المسيرات، أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتفاضة القدس، الجنرال رمضان شريف، أن المسيرات ستُقام في أكثر من 900 مدينة إيرانية، ومن بين الفعاليات خطاب لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.

وأضاف شريف أن المشاركين في العاصمة طهران سيتمكنون من اختيار واحد من بين 10 مسارات تلتقي جميعها عند جامعة طهران القريبة من ميدان "انقلاب"، أحد أشهر أماكن المظاهرات والمسيرات.

من جهة أخرى، استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد هدنة دامت شهرين، مبررة ذلك برفض حركة "حماس" الخطة الأمريكية لتمديد الهدنة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت القيادة الإسرائيلية مرارا أنها لن تسمح ببقاء "حماس" في قطاع غزة بأي شكل.

بينما اتهم الجانب الفلسطيني إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض لإنهاء الحرب وسحب القوات من القطاع.