مصر وتركيا تبحثان الأوضاع في غزة

القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والعودة لاتفاق 19 يناير.



وجاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين، بهدف متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير للجنة العربية-الإسلامية بشأن غزة الذي انعقد بالقاهرة، والجهود المصرية القطرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية التركي الوزير عبد العاطي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

كما تم مناقشة التحرك العربي-الإسلامي مع الفاعلين الدوليين خلال الفترة المقبلة، وحشد الدعم للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد ذكرت نقلا عن مصادر مصرية، أن القاهرة تلقت "مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتضمن الاقتراح المصري "مرحلة انتقالية إضافية تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق"، إلا أن مصادر إسرائيلية نفت تلقي أي اقتراح من القاهرة حتى الآن، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".