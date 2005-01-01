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ضباط إسرائيليون لنازحين فلسطينيين: اذهبوا لمصر ولا تعودوا! (فيديو)

الجمعة 28 مارس 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضباط إسرائيليون لنازحين فلسطينيين: اذهبوا لمصر ولا تعودوا! (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

انتشر فيديو لضباط إسرائيليين يقولون لنازحين فلسطينيين من خان يونس: "جيشنا وصل اذهبوا إلى مصر ولا تعودوا!".

 
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وقال أحد الضباط: "يا أهل خان يونس، انتهى الأمر وصل جيش إسرائيل إلى نيفيه ديكاليم المستوطنة الإسرائيلية التي أخليت عام 2005، عدنا إلى البيت".

وتابع: "نحن خرجنا من مصر والآن هم يخرجون إلى مصر، سلام ولا تعودوا مرة أخرى".

وكانت إسرائيل قد استأنفت حربها على قطاع غزة يوم 18 مارس الجاري، وسبقها وقف إدخال المساعدات، ومنذ ذلك الحين قتل 855 فلسطينيا وأصيب 1869 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقبل أيام، أفادت تقارير بتقديم مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، يتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: الأناضول

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