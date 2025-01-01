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لليوم السادس على التوالي.. مصير 9 من طواقم إسعاف الهلال الأحمر مجهول في غزة

الجمعة 28 مارس 2025 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم السادس على التوالي.. مصير 9 من طواقم إسعاف الهلال الأحمر مجهول في غزة



غزة/سما/

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، أنه ولليوم السادس على التوالي، لا يزال مصير تسعة من طواقم الإسعاف التابعة لها مجهولًا، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان لها إن فرقها عادت اليوم إلى المنطقة، بمرافقة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لكنها مُنعت من استكمال البحث بعد أن طلبت قوات الاحتلال انسحابها فورًا.

وأكدت الجمعية أن الاحتلال يتعمد تعطيل جهود البحث، مما يفاقم القلق بشأن مصير الطواقم التي كانت تؤدي واجبها الإنساني في ظل القصف والعدوان المستمر على القطاع.

وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها حيال سلامة المسعفين، محملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ومطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية العاملة في غزة.

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