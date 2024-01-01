رام الله/سما/

أبرزت المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، استشهاد 40 مواطنا، وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشهيد آخر قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب في حوارة وإصابات واعتقالات في الضفة

- الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الرابعة في رمضان

- الأمم المتحدة تحذر: مئات آلاف الأشخاص في غزة مهددون بالجوع

- المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا

- "الكنيست" يقر تعديلا يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.. والمعارضة تلجأ لـ "العليا"

- فتوح يندد بقرار "العليا" الإسرائيلية رفض استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

- "الإحصاء" في يوم الأرض.. الاحتلال استولى على 46 ألف دونم في الضفة عام 2024

* "الأيام":

- 42 شهيدا.. استهداف خيام ومركز إيواء وسط تصاعد الهجمات على قطاع غزة

- سلطات الاحتلال ترفض تسليم الحرم الإبراهيمي في الجمعة الرابعة

- شهيد في حوارة وإصابة مواطنين خلال اقتحامات في مناطق عدة

- أندونيسيا تنفي مناقشة نقل سكان من غزة لأراضيها

- القاهرة ترصد مؤشرات إيجابية لوقف إطلاق النار في غزة قبل عيد الفطر

* "القدس":

- "الأغذية العالمي" يحذر من اشتداد المجاعة

- قصف المنازل والشوارع والخيام وتوغل للدبابات إلى شارع الرشيد من محور "نتساريم".. عشرات الشهداء بمجازر مروعة

- لازاريني: غزة تعيش أطول فتره بدون امتدادات منذ بدء الحرب

- وفد مصري توجه الى الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

- تواصل عمليات التدمير والتهجير في جنين وطولكرم

- 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى