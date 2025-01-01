إصابة 5 مواطنين خلال اعتداء المستعمرين على رعاة الأغنام في مسافر يطا

الخليل/سما/

أصيب خمسة مواطنين، اليوم الجمعة، برضوض وكسور خلال اعتداء مستعمرين على رعاة الأغنام في خربة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة لـ"وفا"، إن مستعمرين مسلحين هاجموا المواطن ماهر أحمد محمد، ونجله الطفل أسامة، أثناء رعيهم للمواشي في خربة جنبا بمسافر يطا، واعتدوا عليهما بالضرب ما ادى لإصابتهما بجروح ورضوض.

وأضاف أن المستعمرين أكملوا هجومهم على سكان الخربة واعتدوا على المواطنين بالضرب، ما أدى لإصابة عزيز شحدة العمور، ونجله الطفل أحمد بجروح وكسور، ورجل مسن (70 عاما) وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار مخامرة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم الخربة بعد هجوم المستعمرين، وداهم مساكن المواطنين ودمر محتويات عدد منها، واحتجز الأهالي ونكل بهم.

يشار إلى أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام وممتلكات المواطنين في خرب وقرى مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال، لدفعهم على الرحيل قسرا لصالح التوسع الاستعماري.