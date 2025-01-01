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الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة الناس للخطر

الجمعة 28 مارس 2025 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة الناس للخطر



رام الله/سما/

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن تراكم النفايات في قطاع غزة يعرض صحة الناس وحياتهم للخطر.

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الكثيرين يُضطرون إلى السكن في خيام وسط أكوام النفايات.

وشددت على أن أزمة النفايات المتفاقمة تزيد من التحديات البيئية والصحية، مبينة أن كفاح الفلسطينيين للبقاء بظروف إنسانية قاسية أصبح صعبا بشكل متزايد.

وأمس الخميس، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، وهذه أطول فترة يعيشها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل خلال 18 شهرا.

وشدد لازاريني على ضرورة "رفع الحصار وإعادة فتح المعابر لتدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، ووقف القصف، واستئناف وقف إطلاق النار في غزة".

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