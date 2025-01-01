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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان ويقصف الجنوب بالمدفعية..

الجمعة 28 مارس 2025 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان ويقصف الجنوب بالمدفعية..



بيروت /سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان تجاه إسرائيل، وإنه اعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بمنشور عبر منصة إكس إن “قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان نحو إسرائيل حيث تم اعتراض إحداهما بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية”، دون تحديد الجهة التي أطلقتهما.
من جهتها قالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يهاجم بالمدفعية جنوب لبنان، دون تفاصيل أخرى.
من جانبه، نفى “حزب الله” مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ صباح اليوم الجمعة باتجاه مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل.

 

وقال “حزب الله” إن “هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان”، مؤكدا التزامه بوقف إطلاق النار.

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