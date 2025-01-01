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طقس فلسطين : أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة

الجمعة 28 مارس 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة



رام الله/سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض على درجات الحرارة الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: انحسار الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائه أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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