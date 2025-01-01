الكشف عن تفاصيل مقترح ترامب لحركة حماس ..

واشنطن / وكالات /

قدمت الولايات المتحدة مقترحا جديدا لحركة حماس، يتم بموجبه الإفراج عن المحتجز الأمريكي الجنسية عيدان ألكسندر، مقابل كسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب موقع أكسيوس.

ونقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قدمت الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لحماس عبر وسطاء، يتم بموجبه إطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل جنسية أمريكية عيدان ألكسندر، مقابل بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن شأن البيان الذي سيلقيه ترامب، أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام واستئناف فوري للمحادثات بشأن اتفاق أوسع، فيما أشار المسؤولون إلى أنه في النهاية "مجرد فكرة غير واضحة".

وليس من الواضح ما إذا كانت حركة حماس ستوافق على المقترح من عدمه، خاصة أن البيان المزعوم من الرئيس الأمريكي لا يضمن التزام بوقف إطلاق النار أو عودة المحتجزين.

ولكن في الوقت ذاته -بحسب المسؤولين- يمكن أن يتم اعتباره لفتة إلى الولايات المتحدة، ستقطع شوطًا طويلًا مع ترامب، وتسمح له بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي هذه الأثناء، وسَّعت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، بما في ذلك التوغلات البرية في عدة أجزاء من القطاع، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستحتل أجزاءً أخرى من غزة إذا استمرت حماس في رفض إطلاق سراح المحتجزين.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجددًا خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء، وإغلاق المعابر أمام المساعدات، في إطار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن إبادتها الجماعية بالقطاع.