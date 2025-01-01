مجزرة مروعة نفذها الاحتلال بغزة : 14 شهيدا في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون

غزة/سما/

استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون على الأقل، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة عوض في شارع كشكو بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، فيما لايزال آخرون تحت الركام بين شهيد ومصاب.

واستشهد مواطنان في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين على بلدة الشوكة شرق مدينة رفح.

وأصيب مواطنان بينهما طفلة في قصف استهدف منزلا لعائلة البريم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ودوت أصوات انفجارات ضخمة في محافظة الشمال وفي حي تل السلطان غرب رفح، ناجمة عن نسف جيش الاحتلال مبان سكنية.

وقال شهود إن آليات الجيش أطلقت نيرانها بكثافة في منطقة "عزبة عبد ربه" شرق جباليا وفي المناطق الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.