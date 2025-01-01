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واشنطن : إسرائيل زودتنا بمعلومات لاغتيال مسؤول حوثي كبير في صنعاء

الجمعة 28 مارس 2025 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : إسرائيل زودتنا بمعلومات لاغتيال مسؤول حوثي كبير في صنعاء



واشنطن / وكالات /

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبيرين، أن إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية حساسة "من مصادر بشرية" في اليمن، كجزء من هجوم استهدف "شخصية عسكرية رئيسية في تنظيم الحوثي".

هذا ما تم الكشف عنه في مراسلات بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب على تطبيق سيجنال.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد اشتكى مسؤولون إسرائيليون كبار لنظرائهم في الولايات المتحدة من نشر تصريح مستشار الأمن القومي مايك والز، الذي أفاد فيه بأن المبنى الذي دخل إليه مسؤول حوثي كبير تعرض للهجوم.

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