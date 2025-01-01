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بريطانيا وفرنسا تدعوان لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن : موظفو العمل الإنساني يواجهون صعوبة في العمل بغزة

الجمعة 28 مارس 2025 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا وفرنسا تدعوان لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن : موظفو العمل الإنساني يواجهون صعوبة في العمل بغزة



لندن /وكالات/

دعت كل من بريطانيا وفرنسا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع التركيز على ضرورة حماية موظفي الإغاثة الذين يواجهون تحديات متزايدة في أداء مهامهم الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي إن الدعوة تأتي في ظل "الظروف المقلقة التي يعاني منها المدنيون في غزة، والتصاعد في المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية".

وأكد البيان أن لندن وباريس تشددان على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل مهام المنظمات الإنسانية.

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