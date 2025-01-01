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"يديعوت" : غضب إسرائيلي من عدم دعوة السيسي سفير تل أبيب في القاهرة

الخميس 27 مارس 2025 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" : غضب إسرائيلي من عدم دعوة السيسي سفير تل أبيب في القاهرة



القاهرة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة المصرية لم توجه الدعوة للسفير الإسرائيلي الجديد أوري روتمان لحضور حفل استقبال السفراء في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوترات الحالية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر لم تمنح بعد الموافقة الرسمية على تعيين روتمان رغم تقديم إسرائيل للطلب في أبريل الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن التأخير المصري في منح الموافقة للسفير الجديد يعكس تذمر القاهرة من السياسات الإسرائيلية الحالية، خاصة فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في غزة والموقف الداعم لخطط تهجير السكان.

كما لفتت إلى أن السفير المصري لدى إسرائيل خالد عزيز أمضى مؤخراً إجازة طويلة، في خطوة تفسر على أنها تعكس حالة التوتر السائدة.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين البلدين لا يزال مستمراً عبر القنوات السرية، وذلك رغم هذه التوترات العلنية التي تزامنت مع الذكرى السادسة والأربعين لتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وأشارت إلى أن الرأي العام المصري لا يزال يظهر مواقف معادية لإسرائيل، وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على العلاقات الثنائية في هذه المرحلة الحساسة.

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