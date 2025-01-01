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أساتذة جامعات غزة يدعمون الحراك الشعبي والحق في التعبير ويطالبون بفتح حوار جدي

الخميس 27 مارس 2025 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أساتذة جامعات غزة يدعمون الحراك الشعبي والحق في التعبير ويطالبون بفتح حوار جدي



غزة/سما/

أصدرت مبادرة أساتذة الجامعات لدعم المشروع الوطني بيانًا يوم الخميس، أكدت فيه على دعمها الكامل للحراك الشعبي السلمي في قطاع غزة، ودعت جميع القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية إلى احترام حق الجماهير في التعبير السلمي، وعدم قمع أو تقييد هذا الحق بأي شكل من الأشكال.

وأوضح البيان، أن الحراك الشعبي المتصاعد في مختلف مناطق قطاع غزة هو تعبير مشروع وطبيعي عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، كرد فعل على الظروف المأساوية التي تفاقمت نتيجة الحصار والقيود المفروضة، والتدهور الحاد في مستوى المعيشة، وغياب الحلول الفعالة التي تضمن للناس الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وطالب البيان بفتح قنوات حوار جدية مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، والعمل على إيجاد حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة، وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الحرجة، والعمل على وضع رؤية واضحة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل مستقبل أفضل، وأكد أن إرادة الشعب هي الركيزة الأساسية لبناء مشروع وطني حقيقي يعكس آمال الفلسطينيين وتطلعاتهم نحو الحرية والاستقلال

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