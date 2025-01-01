رويترز: مصر تلقت "إشارات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح "التهدئة في غزة"

القدس المحتلة/سما/

توجه وفد مصري يوم الخميس إلى الدوحة لمواصلة المباحثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووفقا لمصادر مصرية، سيناقش الوفد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المختطفين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بعد انتهاء المرحلة الأولى ورفض إسرائيل شروط المرحلة الثانية.

وبحسب وكالة رويترز، نقلا عن "مصادر أمنية" يُرجَّح أنها مصرية، تلقت القاهرة "إشارات إيجابية من إسرائيل" بشأن المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار، والذي يتضمن مرحلة انتقالية إضافية قبل الدخول في المرحلة الثانية.

ووفقا لهذا المقترح، ستقوم حماس بإطلاق سراح "خمسة مختطفين كل أسبوع"، لكن لم يُحدد ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا. حاليا، يُعتقد أن هناك 59 رهينة في غزة، منهم 24 على الأقل على قيد الحياة.

وقال مصدر فلسطيني إن هناك "عدة مقترحات تبدو أفضل من السابقة"، لكنه أضاف، عند سؤاله عن إمكانية تحقيق اختراق قريب، أن "الأمر لم يُحسم بعد". ولم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على المقترح، لكن المكتب أكد عدم وجود وفد إسرائيلي في الدوحة حاليا.