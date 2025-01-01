المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسات لإدخال المساعدات إلى غزة وتؤيد حصار الجيش للقطاع..

القدس المحتلة/سما/

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الالتماسات المقدمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت قد ذكرت منظمة “أطباء بلا حدود”، أمس الأربعاء، أن إسرائيل تحظر فعليا الوصول إلى المياه فى قطاع غزة، عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر فى الأرواح.

وقالت منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو- في بيان، “مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء، ومنع دخول الوقود” ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس الجاري.