نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث الحرب على غزة ووفد مصري إلى الدوحة

القدس المحتلة/سما/

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية الليلة.

وقد تمت دعوة رئيس الشاباك رونين بار، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الموساد ديدي برنياع، ومسؤولين آخرين إلى المناقشة.



يتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، في ظل توارد تقارير عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار وصفقة تبادل.

هذا وغادر وفد أمني مصري إلى قطر، بهدف مناقشة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تشمل وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى. وفق ما ذكرت قناة "مصر اليوم" المصرية.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يناقش الوفد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت القناة المصرية إن "وفداً مصرياً يغادر إلى الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن إطلاق سراح الأسرى وتهدئة الأوضاع في غزة". ومن المتوقع أن يعرض الوفد إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار، كخطوة انتقالية نحو المرحلة الثانية من الصفقة، والتي سيبدأ في نهايتها وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة.

ولم يتم تقديم المبادرة المصرية إلى إسرائيل حتى الآن، تقول صحيفة يديعوت احرنوت. تضيف : إذ يتعين على المصريين أولاً التوصل إلى تفاهم مع حماس".

وتتضمن المبادرة إطلاق سراح خمسة اسرى اسرائيليين أحياء، من بينهم إيدان ألكسندر، مقابل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع، واستئناف المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح مئات الإسرى الفلسطينيين.