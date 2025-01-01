شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية عنيفة على قطاع غزة ..

غزة /سما/

جددت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة عدد من الشهداء والجرحى .

وارتفع إلى 12 شهيدا عدد المواطنين الذين ارتقوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة قاسم والبلي في منطقة فدعوس ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، فجر اليوم.

واستشهد مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف إسرائيلي على منزله بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

واستشهد شاب متأثرًا بإصابته جرّاء قصف إسرائيلي سابق استهدف منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

وفي خان يونس استشهدت الطفلة إيلياء محمد أبو طير وإصابة أسرتها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصل مشافيها ٢٥ شهيدًا و ٨٢ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٨٥٥ شهيدًا ١٨٦٩ إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٢٠٨ شهداء ١١٣٩١٠ إصابات وذلك منذ السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣.