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مسؤول كبير في حكومة نتنياهو: لا انسحاب من المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا ووجودنا بها سيستمر..

الخميس 27 مارس 2025 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول كبير في حكومة نتنياهو: لا انسحاب من المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا ووجودنا بها سيستمر..



القدس المحتلة/سما/

 مسؤول إسرائيلي يوم الخميس، أن الجيش لن ينسحب من المناطق العازلة في غزة وسوريا ولبنان، والتي كان احتلها منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبراً أن وجود الجيش فيها سيكون "دائماً".

وقال سكرتير مجلس وزراء دولة الاحتلال، يوسي فوكس، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "لا لبس في أن المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا هي مناطق دائمة".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد مراراً بتقليص أراضي غزة بسبب رفض حركة حماس إطلاق سراح الرهائن، آخرها أمس الأربعاء، عندما حذر من أن "المزيد والمزيد من الأراضي سيتم دمجها في تشكيل الدفاع الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمس نقاط عسكرية في جنوب لبنان "إلى أجل غير مسمى"، على الرغم من بدء المحادثات مع بيروت بشأن الحدود الدولية المتنازع عليها.

كما كان كاتس قد كرر قبل أيام، التزامه ببقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي السورية "إلى أجل غير مسمى" لحماية الحدود الشمالية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إجراء تدريب مشترك بين فرقتين على الحدود الشمالية مع لبنان، بالتعاون مع سلاح الجو، والبحرية، والشرطة، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، ونجمة داوود الحمراء، وفرق الدفاع الأمني المدني.

وذكر أن التدريب "يحاكي سيناريوهات معقدة من أنواع مختلفة في الدفاع والهجوم"، وأنه "يسلط الضوء على تعزيز الدفاع في المجتمعات القريبة من الحدود ومجموعة واسعة جداً من السيناريوهات المتكاملة مع جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة".

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