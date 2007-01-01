يشجع الإسرائيليون المنافقون الاحتجاجات في غزة، لكنهم يدمرون فرص نجاحها..هارتس

جاكي خوري/ هآرتس ..ترجمة مصطفى إبراهيم



في حين أن الاحتجاج يحتاج إلى أفق لكي ينجح، فإن كل ما تقدمه إسرائيل لسكان غزة هو السيطرة على حياتهم كما هو الحال في الضفة الغربية أو الهجرة. هكذا يردعهم عن النزول إلى الشوارع، حتى قبل أن توجه حماس سلاحها نحوهم

إن النشوة التي سادت وسائل الإعلام وجزء من الجمهور في إسرائيل في أعقاب الاحتجاج ضد حماس في قطاع غزة تؤكد فقط النفاق الإسرائيلي. فجأة يصبح من الواضح أنه ليس كل سكان قطاع غزة هم من أنصار حماس، وأنهم ليسوا جميعا هالكين. وفي إسرائيل الديمقراطية والحرة اكتشفوا أنه حتى في غزة هناك من يجرؤون على الكلام والاحتجاج. لذلك ناشد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الجمهور في غزة لطرد حماس، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية مقاطع فيديو للاحتجاج، كما سلطت القنوات والمواقع الرائدة الضوء على ما يحدث. "هل سينتهي حكم حماس؟ "هل يتسلل الضغط العسكري المتزايد وتشديد الحصار؟"، "هل الثورة في الطريق؟" تردد صدى في الاستوديوهات."

ومن المهم التأكيد على أن احتجاج وغضب سكان قطاع غزة له ما يبرره. لا يوجد شخص عاقل قادر على الصمود أمام مثل هذا التسلسل من التفجيرات والدمار والموت دون تشخيص لمدة 17 شهراً ويبقى غير مبالٍ. لا يوجد أب وأم على استعداد لتجربة مثل هذه الكارثة والتزام الصمت. إن النزول إلى الشوارع للمطالبة بوقف الحرب والقتل هو أمر مشروع وإنساني. إن الاحتجاج ضد حماس، باعتبارها القوة الحاكمة في غزة منذ عام 2007، أمر مفهوم وضروري أيضًا. منظمة اختارت المغادرة. بالنسبة للهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يجب عليه أولاً أن يكون مسؤولاً أمام شعبه، وأمام القانون الدولي وأمام العواقب التي ستترتب على الرد الإسرائيلي.

الرغبة الإسرائيلية في الانتقام لا تتوقف في غزة. إن ما تفعله آلة التدمير الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بحجة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حماس، لا يختلف كثيراً عما يحدث في غزة. كل شيء يُصنف على أنه رد على 7 أكتوبر، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السكان المدنيين، بما في ذلك هجمات المستوطنين. كما أن المجتمع العربي في إسرائيل يستوعب ويدرك بالفعل أن المساحة الديمقراطية آخذة في التقلص - من حرية التعبير إلى حرية التصويت. كل شيء مسموح به لأسباب تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي.

ومن المؤكد أن حماس ستعتبر الاحتجاج ضدها، بل وأي انتقاد، جزءا من مؤامرة يحاكها كثيرون في الساحة الفلسطينية، كما في المنطقة العربية، هدفها إسقاط المنظمة ومحور المقاومة. وسيكون هذا أيضاً سبباً في القمع المتوقع لهذه الوقفة الاحتجاجية إذا توسعت، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية ضد المواطنين.

بغض النظر عن القمع والقوة، فإن كل احتجاج، حتى في قطاع غزة، يحتاج في النهاية إلى أفق لكي ينجح. وإسرائيل، بتشكيلة حكومتها الحالية، هي آخر من يستطيع أن يمنح الفلسطينيين في غزة أي منظور. بدون الأمل سيتعثر كل شيء ويتلاشى. في إسرائيل - وربما حتى في السلطة الفلسطينية وفي عدة عواصم في الدول العربية - يتوقعون أن ينزل زعماء العشائر في غزة إلى الشوارع كل يوم، ويسرعوا الاحتجاجات ويسقطوا حماس.

ولكن إذا سقط نظام حماس، فماذا تتوقع في إسرائيل؟ ماذا يتوقع نتنياهو وسموترتش؟ وبن غفير؟ وأن الفلسطينيين سيفتحون الأبواب أمام احتلال جديد. لا تقدم إسرائيل شيئا سوى السيطرة على حياة سكان غزة من خلال الإدارة الإدارية والتنسيق الأمني. وإذا كان سكان غزة لا يريدون ذلك، فليهاجروا طوعا إلى السودان أو الصومال أو إلى أرض الصومال.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن نتنياهو وسموترتش وبن جفير لا يتبنون هذا النهج وحدهم. حتى البديل الظاهر، من بينيت إلى غانتس ولابيد، لا يقدم للفلسطينيين خياراً إذا قرروا الانتفاضة والإطاحة بحماس وحتى بأبو مازن. وعلى أقصى تقدير، يُعرض عليهم انتداب عربي أو مصري وحكم ذاتي متعثر. وأي موقف آخر يخرج عن الإجماع الإسرائيلي ويوصف بعار اليسار.

في إسرائيل، يمكنهم حقاً أن يساعدوا الاحتجاج إذا أعلنوا أنه بعد عهد حماس سيكون هناك أمل وقدرة على تغيير وجه المستقبل. ومع ذلك، فإن المطالبة بإسقاط حماس من أجل إضفاء الشرعية على عودة الاحتلال لن تؤدي إلا إلى إضعاف أولئك الذين يستجمعون الشجاعة وينزلون إلى شوارع غزة المدمرة. لأن الذين يخرجون يريدون العيش بكرامة، ليس تحت جزمة حماس، وليس تحت جزمة إسرائيل.