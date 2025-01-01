الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم 60 على التوالي

طولكرم/سما/

دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـــ60، واليوم 47 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان.

وقالت مراسلتنا، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وانتشرت في عدة أحياء وفرضت إجراءات مشددة على حركة المواطنين والمركبات.

ففي مخيم طولكرم، انتشر جنود الاحتلال في حارة المطار وخلعوا أبواب عدد من المنازل، وسط عمليات تفتيش واسعة، تزامنا مع استمرار نزوح سكان حارتي الحدايدة والربايعة، بعد طردهم من منازلهم من قبل قوات الاحتلال بالتهديد والوعيد.

وكان مخيم طولكرم شهد في الآونة الأخيرة موجة نزوح للمواطنين في الأحياء الواقعة على أطراف المخيم، في ظل عمليات عدوانية مستمرة وتضيق الخناق على الأهالي، وتحديدا في حارات الحدايدة والمطار والربايعة وقاقون ومربعة حنون.

في موازاة ذلك، أجبرت قوات الاحتلال سكان عدد من المنازل تعود لعائلة أبو جاموس في منطقة الحي الشرقي للمدينة القريبة من حارة أبو الفول في المخيم، بإخلاء منازلهم وأمهلتهم مدة قصيرة للمغادرة.

وفي مخيم نور شمس، عزز الاحتلال وجوده العسكري عبر إرسال آليات وجرافات إلى جبل النصر، وسط حصار مطبق يعيشه المخيم مترافقا مع استيلائه على عشرات المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية حارة المحجر، وداهمت منازل تعود لعائلات فحماوي وعليان وأبو السمن، بعد تكسير ابوابها، فيما سمع أصوات إطلاق نار في منطقة جبل النصر، بالتزامن مع إلقاء قنابل ضوئية في حارة المنشية، وانتشار واسع للآليات العسكرية في حارتي المنشية والمسلخ.

وفي الوقت ذاته، أغلقت جرافات الاحتلال المقطع الثاني لشارع نابلس للداخل الى المدينة، بالسواتر الترابية، وذلك بعد يومين من إغلاقها المقطع الأول للخارج منها، مع انتشار لفرق المشاة التي منعت المركبات من المرور عبر حواجز طيارة، ما أدى إلى عزل المدينة عن محيطها بشكل شبه كامل، وشل حركة التنقل في المنطقة.

وفي إطار العدوان المتواصل، يواصل الاحتلال الاستيلاء على 10 عمارات سكنية في محيط منطقة دائرة السير في الحي الشمالي المحاذي لشارع نابلس، والتي تضم عشرات الشقق السكنية، بعد إجبار سكانها على إخلائها قسرا، وحولتها الى ثكنات عسكرية، الى جانب تحويل المكان الى منطقة عسكرية مغلقة.

كما شهدت مدينة طولكرم تحركات مكثفة لآليات الاحتلال، حيث شوهدت وهي تتجول وسط المدينة وأسواقها معترضة حركة المركبات والمواطنين.

هذا وأسفر التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، الى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية والمركبات والمنازل والمحال التجارية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.