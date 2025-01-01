إندونيسيا تنفي مزاعم اسرائيل بموافقتها على نقل فلسطينيين من غزة إلى أراضيها

جاكرتا/وكالات/

نفت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الخميس، ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن نقل سكان من قطاع غزة إلى إندونيسيا، كجزء من برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية روليانسياه سوميرات، في بيانٍ له، أن حكومة بلاده لم تناقش قَط مع أي جهة، ولم تتلقَّ أي معلومات حول خطة نقل سكان غزة إلى إندونيسيا.

وأضاف أنّ بلاده تُركز بشكل أكبر على تحقيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وضمان بدء إعادة الإعمار.

وأمس الأربعاء، زعمت وسائل إعلام عبرية أن أول مجموعة تضم 100 فلسطيني من سكان قطاع غزة تستعد للسفر إلى إندونيسيا، وسيتم توظيفهم في أعمال البناء، كجزء من برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية.