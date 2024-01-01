قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سنحول البحر إلى جحيم للصهاينة ولن يكون لديكم أي وسيلة للهروب

طهران /وكالات /

وجّه قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري تهديداً للاحتلال الإسرائيلي بالقول: “سنحول البحر إلى جحيم للصهاينة”.

وأضاف تنكسيري خلال الاستعراض العسكري البحري الذي أقامته إيران، اليوم الخميس، في أجواء يوم القدس العالمي: “لن نقاتلكم على الأرض فقط أيها الصهاينة، وسوف نكون حاضرين في البحر أيضاً، ولن يكون لديكم أي وسيلة للهروب”.

وقبل يومين، هدد تنكسيري أعداء بلاده قائلاً: “ّإذا ارتكب الأعداء خطأً فسنرسلهم إلى قعر جهنم”.

وكان قائد المنطقة الرابعة للقوات البحرية الإيرانية، محمد حسين باركاهي، قد أعلن في وقت سابق، أنّ عرضاً بحرياً مشتركاً لأربع دول سيجري، اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، عن باركاهي قوله إنه سيقام اليوم عرضاً بحرياً مشتركاً في إيران ولبنان والعراق واليمن.

ويشارك في هذا الاستعراض المشترك والمتزامن نحو 3 آلاف قطعة بحرية.

وفي سياق متصل، دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، قبل 3 أيام، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان، والتي قال إنها “تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار”، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الإسلامية والإقليمية، إلى “تحرّك عاجل لوقف جرائم وجّه قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري تهديداً للاحتلال الإسرائيلي بالقول: “سنحول البحر إلى جحيم للصهاينة”.

وأضاف تنكسيري خلال الاستعراض العسكري البحري الذي أقامته إيران، اليوم الخميس، في أجواء يوم القدس العالمي: “لن نقاتلكم على الأرض فقط أيها الصهاينة، وسوف نكون حاضرين في البحر أيضاً، ولن يكون لديكم أي وسيلة للهروب”.

وقبل يومين، هدد تنكسيري أعداء بلاده قائلاً: “ّإذا ارتكب الأعداء خطأً فسنرسلهم إلى قعر جهنم”.

وكان قائد المنطقة الرابعة للقوات البحرية الإيرانية، محمد حسين باركاهي، قد أعلن في وقت سابق، أنّ عرضاً بحرياً مشتركاً لأربع دول سيجري، اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، عن باركاهي قوله إنه سيقام اليوم عرضاً بحرياً مشتركاً في إيران ولبنان والعراق واليمن.

ويشارك في هذا الاستعراض المشترك والمتزامن نحو 3 آلاف قطعة بحرية.

وفي سياق متصل، دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، قبل 3 أيام، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان، والتي قال إنها “تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار”، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الإسلامية والإقليمية، إلى “تحرّك عاجل لوقف جرائم الاحتلال”.