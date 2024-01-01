  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

الخميس 27 مارس 2025 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة



القدس المحتلة/سما/

صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس، بالقراءتين على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.

وأقر القانون بأغلبية 67 صوتا مقابل معارض واحد - ولن يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية فترة عمل الكنيست السادسة والعشرين.

ويتضمن القانون تعيين تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيين إضافيين من المحكمة العليا؛ وزير العدل ووزير آخر؛ عضو كنيست من الائتلاف؛ عضو الكنيست من المعارضة؛ وممثلين عامين اثنين، أحدهما يعينه فصائل الائتلاف والآخر يعينه فصائل المعارضة.

ويقترح القانون أيضا تغيير قواعد اتخاذ القرار في اللجنة: سيتم اتخاذ قرار اللجنة بأغلبية خمسة أعضاء، بدعم من قاض واحد على الأقل، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل الائتلاف، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل المعارضة المطلوبين للانتخاب. لانتخاب قاضٍ للمحكمة العليا، يكفي دعم ممثل الائتلاف وممثل المعارضة، ولا يوجد شرط بأن يدعم أحد القضاة في اللجنة التعيين.

وبالإضافة إلى ذلك، في حال انتهاء ولاية اثنين من قضاة المحكمة العليا وفشل اللجنة في تعيين القضاة، يجوز لوزير العدل تفعيل آلية "الجمود"، والتي يمكن تفعيلها مرة واحدة في كل كنيست. وستسمح الآلية لممثلي الائتلاف في اللجنة باقتراح ثلاثة مرشحين نيابة عنهم، وإلزام الأعضاء الآخرين باختيار مرشح من بينهم، وإعطاء خيار مواز لممثلي المعارضة.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على الاحتجاجات ضدها في غزة

مفتي مصر الأسبق يجيب: لماذا اختار الله الشعب الفلسطيني ليمر بهذه الأحداث؟

كاتس يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة (فيديو)

صاحب خطة الجنرالات يؤيد خطة مصر بشأن غزة.. موافقة مشروطة

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا جديدا لسكان غزة ويحدد 7 مناطق قبل شن الهجوم

مصادر فلسطينية: تسهيل إسرائيل سفر سكان غزة لدول أجنبية يتم بطرق غير رسمية

تواصل المسيرات الحاشدة في قطاع غزة للمطالبة بوقف العدوان

الأخبار الرئيسية

IMG_9073

قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سنحول البحر إلى جحيم للصهاينة ولن يكون لديكم أي وسيلة للهروب

نتنياهو يهدد بتوسيع الهجوم على قطاع غزة والاستيلاء على أجزاء إضافية منه

ساعات حاسمة ..تفاؤل مصري بحدوث انفراجة في مفاوضات وقف النار بغزة

اليوم 10 لعودة الحرب: شهداء وجرحى في غارات بخان يونس والوسطى وغزة

استشهاد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في قصف استهدف خيمته في جباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية