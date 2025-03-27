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ساعات حاسمة ..تفاؤل مصري بحدوث انفراجة في مفاوضات وقف النار بغزة

الخميس 27 مارس 2025 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعات حاسمة ..تفاؤل مصري بحدوث انفراجة في مفاوضات وقف النار بغزة



القاهرة/سما/

أكدت مصادر مصرية، اليوم الخميس 27-3-2025، أن الساعات المقبلة قد تشهد «انفراجة» في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية: "تبدو محاولات استئناف الهدنة في قطاع غزة في مرحلة حاسمة، وسط تحركات دبلوماسية مكثّفة تقودها كل من مصر وقطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفق مراحل محددة، ومباحثات أميركية - إسرائيلية في واشنطن، يجري إطلاع القاهرة على تفاصيلها عبر اتصالات في دوائر مغلقة". 

وأوضحت الصحيفة، أنه "تتباين السيناريوهات المطروحة بين التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار أو استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، في ظل «غياب ضغوط حقيقية» من قِبل واشنطن على تل أبيب".

وقالت المصادر المصرية: "إن الساعات القادمة قد تشهد "إنفراجة" في المفاوضات، لافتة إلى «وجود تفاؤل متزايد بما تم تحقيقه خلال اتصالات الساعات الماضية»، على حدّ قولها.

وتابعت: "لا تزال إسرائيل تصرّ على رفض أي اتفاق لا يشمل الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، وهي رفضت عدة مقترحات لوقف إطلاق النار، بينها المقترح الأميركي الذي تضمّن تمديد الهدنة حتى 20 نيسان/ أبريل المقبل وإدخال المساعدات، مقابل إفراج حركة «حماس» عن 5 أسرى إسرائيليين". 

وبينت المصادر، أنه رفض الاحتلال اقتراحاً مصرياً يقضي بإفراج «حماس» عن عدد من الأسرى، مقابل وقف القتال وإدخال المساعدات، وهو ما لاقى «رداً إيجابياً» من الحركة، وفقاً للمصادر، التي ترى أن «التعنّت الإسرائيلي المستمر لن ينكسر إلا بالضغط الداخلي، في وقت بات فيه الموقف الأميركي أكثر سلبية من أي وقت مضى».

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