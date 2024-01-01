اليوم 10 لعودة الحرب: شهداء وجرحى في غارات بخان يونس والوسطى وغزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم العاشر من عودة الحرب مخلفة اعدادًا إضافية من الشهداء والجرحى.

واغتالت إسرائيل الناطق باسم حركة حماس د عبد اللطيف القانوع بقصف خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتقى سبعة شهداء ومصابون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزل لعائلة الغرباوي في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

واستشهد مواطن ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب جامعة القدس المفتوحة غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس استشهد النازح محمد محمود أبو لبدة واصيب عشرة مواطنين في قصف خيمة تؤويهم غربي المدينة.

وكان تسعة مواطنين ارتقوا في قصفين منفصلين بالنصيرات وسط القطاع بينهم خمسة مواطنين وجرحى باستهداف الاحتلال تكية خيرية في محيط مسجد القسام وسط المخيم واربعة مواطنين في قصف شمال المخيم فيما ارتقى شهيدان في قصف خيمة تؤوي نازحين ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

وارتقى شهيد وإصابتين بقصف مجموعة من المواطنين على شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة

من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٣٩ شهيدا (بينهم شهيد انتشال)و ١٢٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وأشارت إلى ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٨٣٠ شهيدا، ١٧٨٧ اصابة)

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠١٨٣ شهيدا و ١١٣٨٢٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

ويواصل جيش الاحتلال حصار حي تل السلطان والأحياء الغربية لمدينة رفح وينفذ عمليات تفجير للمنازل.