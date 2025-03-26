الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا جديدا لسكان غزة ويحدد 7 مناطق قبل شن الهجوم

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في أحياء الزيتون الغربي والشرقي، تل الهوا، البلدة القديمة، الشيخ عجلين، الشيخ، توسعة النفوذ، والرمال الجنوبي".

وأضاف المتحدث أن هذا الإنذار هو الأخير قبل شن الهجوم.

وأفاد الناطق باسم الجيش بأن المنظمات المسلحة تطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين، مشيرا إلى أنه تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة.

واختتم بيانه قائلا: "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة".

كما نشر الناطق باسم الجيش خريطة حددت المناطق التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاءها قبل قصفها.

وجاء الإعلان عقب منشور لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد من خلاله تنفيذ عمليات جديدة قريبا في مناطق أخرى من قطاع غزة.

وذكر في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس" مصحوبا بترجمة باللغة العربية، وجهه لسكان قطاع غزة، أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل قريبا بكامل قوته في مناطق إضافية من غزة، وسيطلب منهم إخلاء مناطق القتال من أجل سلامتهم".

وصرح كاتس بأن حركة حماس تعرض حياة سكان غزة للخطر وتتسبب في فقدانهم لمنازلهم.