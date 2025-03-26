  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيان عربي جديد بعد اعتداء إسرائيل على سوريا

الخميس 27 مارس 2025 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان عربي جديد بعد اعتداء إسرائيل على سوريا



القاهرة/سما/

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كويا بريف درعا الغربي في جنوب سوريا مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.


وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، مؤكدا أن هذه الانتهاكات سعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي أن أبو الغيط شدد على أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على سوريا والزام إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف قوية وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.

وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

تأتي هذه الإدانة في أعقاب هجوم إسرائيلي استهدف بلدة كويا في محافظة درعا جنوب سوريا يوم 25 مارس، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين وفقا لتقارير سورية رسمية ومنظمة المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعد هذا الهجوم جزءا من سلسلة اعتداءات إسرائيلية تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 حيث استغلت إسرائيل حالة الفراغ السياسي لتوسيع توغلها في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل، بالإضافة إلى شن غارات جوية على مواقع عسكرية ومدنية.

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من 300 غارة على سوريا منذ بداية 2025، مبررة ذلك بـ"حماية أمنها" فيما تؤكد دمشق أن هذه العمليات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري في 1967 مع اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 التي أنشأت منطقة عازلة خرقتها إسرائيل مرارا في الأشهر الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

صاحب خطة الجنرالات يؤيد خطة مصر بشأن غزة.. موافقة مشروطة

مصادر فلسطينية: تسهيل إسرائيل سفر سكان غزة لدول أجنبية يتم بطرق غير رسمية

14 شهيدا في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

بكل خيط اسم وقصة.. إيرلندية توثّق ضحايا قطاع غزة بالتطريز

غانتس: "إسرائيل" على حافة حرب أهلية

الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست رفضًا لتعديلات لجنة تعيين القضاة

نتنياهو: "القتال في غزة مستمر"

الأخبار الرئيسية

67e473274236043338145194

أول تعليق من حماس على الاحتجاجات ضدها في غزة

كاتس يوجه رسالة مصورة لسكان قطاع غزة (فيديو)

67e455f742360431c8475f3f

سرايا القدس تقصف قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية

photo_2025-03-26_20-06-27

الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست رفضًا لتعديلات لجنة تعيين القضاة

غانتس: "إسرائيل" على حافة حرب أهلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية