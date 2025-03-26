سرايا القدس تقصف قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية

غزة/سما/

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب مساء الأربعاء، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة بئر السبع.



وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم إطلاق أي صفارات إنذار.



هذا، وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أن القوة الصاروخية في السرايا قصفت قاعدة "حتسريم" الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقالت في بيان: "قصفنا مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

من جهته، أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد صاروخين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة".

وذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض صاروخ واحد فيما سقط الصاروخ الثاني في منطقة زميريت.