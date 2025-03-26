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الاحتلال يحرم آلاف المواطنين من الوصول إلى القدس لإحياء ليلة القدر في "الأقصى"

الأربعاء 26 مارس 2025 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحرم آلاف المواطنين من الوصول إلى القدس لإحياء ليلة القدر في "الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

حرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الآلاف من المواطنين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد الآلاف من المواطنين إلى حاجز قلنديا العسكري وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، إلا أن قوات الاحتلال التي عززت تواجدها على الحاجزين، منعت أغلبيتهم من العبور إلى المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية لـــ"وفا" بأن قوات الاحتلال أعادت آلاف المواطنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم، من بينهم نساء وكبار في السن وأطفال، كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال منعت عددا من المسنين من الدخول إلى القدس لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم حيازتهم على تصاريح.

وأضافت أن الاحتلال حوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وفرض قيودا مشددة على الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، ودقق في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.

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