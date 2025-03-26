تواصل المسيرات الحاشدة في قطاع غزة للمطالبة بوقف العدوان

غزة/سما/

تواصلت، اليوم الأربعاء، المسيرات الحاشدة في قطاع غزة، المطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ورفع الحصار وإدخال الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وامتدت المسيرات من بلدات ومخيمات شمال قطاع غزة، إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الوضع الراهن.

وردد المشاركون في المسيرات الشعارات التي تطالب حركة "حماس" برفع يدها عن مصير أبناء شعبنا في القطاع، مؤكدين أن شعبنا لن يقبل أن يبقى مصيره مرهونًا بأجندة إقليميّة- فصائليّة لا تعبّر عن هويّته الوطنيّة ومصالحه العليا.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليه: "نرفض نحن نموت"، "دماء أطفالنا ليست رخيصة"، "بكفي حروب"، "أوقفوا الحرب".

وتأتي هذه المسيرات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، خاصة بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في 18 آذار/ مارس الجاري، حيث باتت غزة تعاني من حصار خانق أثر على جميع مناحي الحياة.

وتسببت القيود المفروضة واحتكار السلع الأساسية في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما زاد من استياء المواطنين. كما تصاعدت الاتهامات ضد بعض التجار الذين يُعتقد أنهم يستغلون الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية، وسط شبهة تعاونهم مع سلطة الأمر الواقع "حماس" في التحكم بالسوق المحلي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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