زعيم الحوثيين يدعو الدول العربية للتحرك "الجاد" ضد تهجير الفلسطينيين والتطبيع

صنعاء/سما/

دعا زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عبد الملك الحوثي، الدول العربية إلى "التحرك الجاد" لمنع مخطط تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على استمرار جماعته في دعم الفلسطينيين "دون تراجع".

وقال الحوثي في كلمة مصورة له ضمن فعالية "منبر القدس"، الأربعاء، إن "تهجير الشعب الفلسطيني واضح في ممارسات العدو الإسرائيلي من خلال الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتعطيش".

وأضاف أن "المسار العدواني للعدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية"، حسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة اليمنية.



وشدد زعيم الحوثيين على أنه "لا بد للدول العربية من التحرك الجاد واتخاذ موقف شجاع وتاريخي لمنع تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع"، موضحا أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني "إلا بتخاذل وتواطؤ عربي، وهذا ما ينبغي الحذر منه لأنه مشاركة في الجريمة".

وأشار إلى أن "الأطماع الصهيونية في محيط فلسطين لن تتوقف إلا بالموقف الجاد الصادق"، مؤكدا أنه "بوسع المسلمين أن يقدموا الدعم اللازم والكامل للشعب الفلسطيني ومجاهديه بما يسهم في فرض معادلات الردع".

وشدد الحوثي خلال كلمته على استمرار الجماعة اليمنية "في إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع"، مؤكدا على أنه يجب "على المسلمين أن يحذروا من اليأس والهزيمة النفسية، وعليهم أن يثقوا بالله وبوعده الصادق في زوال الكيان الإسرائيلي"، حسب تعبيره.

وليل الثلاثاء الماضي، تعرضت محافظة صعدة شمالي اليمن، لـ17 غارة أمريكية استهدفت شرقي المدينة ومحيطها، حسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.



يأتي ذلك على وقع تصاعد التوترات جراء الهجمات الأمريكية الرامية إلى دفع جماعة الحوثيين للتراجع عن عملياتهم العسكرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

ومنذ 15 آذار/ مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد في كلمة له الأسبوع الماضي، بالقضاء على جماعة الحوثي في اليمن، محذرا إيران من استمرار تقديم الدعم لها.