  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زعيم الحوثيين يدعو الدول العربية للتحرك "الجاد" ضد تهجير الفلسطينيين والتطبيع

الأربعاء 26 مارس 2025 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم الحوثيين يدعو الدول العربية للتحرك "الجاد" ضد تهجير الفلسطينيين والتطبيع



صنعاء/سما/

دعا زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عبد الملك الحوثي، الدول العربية إلى "التحرك الجاد" لمنع مخطط تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على استمرار جماعته في دعم الفلسطينيين "دون تراجع".

وقال الحوثي في كلمة مصورة له ضمن فعالية "منبر القدس"، الأربعاء، إن "تهجير الشعب الفلسطيني واضح في ممارسات العدو الإسرائيلي من خلال الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتعطيش".

وأضاف أن "المسار العدواني للعدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية"، حسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة اليمنية.

وشدد زعيم الحوثيين على أنه "لا بد للدول العربية من التحرك الجاد واتخاذ موقف شجاع وتاريخي لمنع تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع"، موضحا أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني "إلا بتخاذل وتواطؤ عربي، وهذا ما ينبغي الحذر منه لأنه مشاركة في الجريمة".

وأشار إلى أن "الأطماع الصهيونية في محيط فلسطين لن تتوقف إلا بالموقف الجاد الصادق"، مؤكدا أنه "بوسع المسلمين أن يقدموا الدعم اللازم والكامل للشعب الفلسطيني ومجاهديه بما يسهم في فرض معادلات الردع".

وشدد الحوثي خلال كلمته على استمرار الجماعة اليمنية "في إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع"، مؤكدا على أنه يجب "على المسلمين أن يحذروا من اليأس والهزيمة النفسية، وعليهم أن يثقوا بالله وبوعده الصادق في زوال الكيان الإسرائيلي"، حسب تعبيره.

وليل الثلاثاء الماضي، تعرضت محافظة صعدة شمالي اليمن، لـ17 غارة أمريكية استهدفت شرقي المدينة ومحيطها، حسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

يأتي ذلك على وقع تصاعد التوترات جراء الهجمات الأمريكية الرامية إلى دفع جماعة الحوثيين للتراجع عن عملياتهم العسكرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

ومنذ 15 آذار/ مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد في كلمة له الأسبوع الماضي، بالقضاء على  جماعة الحوثي في اليمن، محذرا إيران من استمرار تقديم الدعم لها.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن زايد وترامب حول غزة

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في شمال قطاع غزة ويطالبون بوقف الحرب (صور وفيديو)

بيان مصري لاذع ردا على مزاعم إمداد القاهرة لـ"إسرائيل" بالسلاح

محكمة إسرائيلية تثبت أمر اعتقال حسام أبو صفية لمدة 6 أشهر

صاحب خطة الجنرالات يؤيد خطة مصر بشأن غزة.. موافقة مشروطة

مصادر فلسطينية: تسهيل إسرائيل سفر سكان غزة لدول أجنبية يتم بطرق غير رسمية

14 شهيدا في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-03-26_20-06-27

الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست رفضًا لتعديلات لجنة تعيين القضاة

غانتس: "إسرائيل" على حافة حرب أهلية

0-10-e1743006565123-730x438

قائد لواء إسرائيلي يستقيل مُعترفا بإخفاقه خلال هجوم 7 أكتوبر

كاتس يهدد.. "إسرائيل" تدفع نحو التهجير بالقوة وترفض مقترحات القاهرة لوقف النار

photo_2025-03-26_16-55-42

ديفيد هيرست: حلم ويتكوف وترامب في غزة ينقصه شيء واحد فقط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية