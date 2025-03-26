نعيم قاسم: مخطط أميركي لاحتلال أراضي بلبنان وسورية ومصر

بيروت/سما/

قال الأمين العام لحزب الله اللبنانيّ، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، إن هناك مخططا أميركيًّا، لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين، واحتلال أراضي في لبنان وسورية ومصر والأردن.

وفيما ذكر نعيم قاسم أن "عملية طوفان الأقصى قلبت المعادلة، وكشفت إسرائيل بأعمالها العدوانية، وأنها تعيش أزمة وجود"، شدّد على أن "هناك مخططا أميركيا لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراض في لبنان وسورية ومصر والأردن".

وذكر أن "هناك صمودا أسطوريا للشعب الفلسطيني في غزة، وقيادات حماس كانوا في مقدمة الشهداء".



وأضاف أن "إسرائيل لم تحقق أهدافها في إنهاء المقاومة في لبنان، ولم تتمكن من الوصول إلى نهر الليطاني".

وذكر الأمين العام لحزب الله، أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".



وقال نعيم قاسم: "75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لغزة والقدس ولم تتمكن إسرائيل، من شرعنة شبر واحد من فلسطين".

وأضاف أن "طوفان الأقصى جاء ليبيّن أن العدو الإسرائيلي يعيش أزمة وجود".

وذكر أن "الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين، وتقسيم المنطقة، وتفوّق بالإبادة وليس بالقتال".

وعَدَّ نعيم قاسم أن "المستقبل في المنطقة للمقاومة، وواثقون بأن النصر حليفنا، ونخوض حاليا جولة ولم تنته المعركة".

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وقال إن "هدف العدو الإسرائيلي هو التحكم بالشرق الأوسط، الذي يريدونه على شاكلتهم"، مضيفا أن "هدف العدو هو تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وتهجير أهالي الضفة وغزة واحتلال أراضٍ من دول مجاورة".

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد أكّد الشهر الماضي، أن ما من ذريعة، تتيح بقاء إسرائيل في لبنان، في أي نقطة كانت بعد الثامن عشر من 18 شباط/ فبراير، وهو موعد انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.