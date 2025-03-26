قائد لواء إسرائيلي يستقيل مُعترفا بإخفاقه خلال هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أعلن قائد اللواء الشمالي بفرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استقالته من منصبه، مقرا بإخفاقه في التصدي للهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة: “أعلن العقيد حاييم كوهين، قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، الذي كان يشغل منصبه في 7 أكتوبر 2023، عن استقالته من الجيش الإسرائيلي”.

و”فرقة غزة” المنتشرة على حدود القطاع مقسمة إلى ثلاثة ألوية، الشمالي والأوسط والجنوبي.

وموضحا أسباب استقالته، كتب كوهين في خطاب بعث به إلى قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور: “في 7 أكتوبر، لم يتمكن اللواء تحت قيادتي من أداء مهمته في حماية سكان منطقة غلاف غزة عند اندلاع الحرب المفاجئة”.

وأضاف: “لقد فشلنا في الاختبار”.

هذه الاستقالة تأتي ضمن سلسلة استقالات عسكرية إسرائيلية بعد تقارير عن “تقصير خطير” في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، عن استقالته من منصبه.

وقال في خطاب استقالته: “فشلت في مهمة حياتي للدفاع عن سكان غلاف غزة في السابع من أكتوبر”.