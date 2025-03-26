شهداء باستهداف تكية خيرية وسط القطاع

غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، جراء غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن غارة استهدفت محيط مسجد عبد الله عزام بمخيم 5 شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أوقع شهيدين وعددا من الجرحى.

وبعدها بوقت قصير، استهدف طيران الاحتلال بغارة أخرى تكية خيرية في محيط مسجد القسام وسط المخيم، ما أوقع شهداء وجرحى، فيما قالت مصادر طبية، إن عدد الشهداء في الاستهدافين وصل إلى 11 على الأقل.

من جهة أخرى، استشهد اثنين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة، وقال إنه اعترضت أحدهما فيما سقط الآخر بمستوطنة "زيمرات" المحاذية لغزة.

ودوت صفارات الإنذار في محيط قطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة".

من جانبها، قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي عبر بيان، إنها "قصفت مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

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وفي الأيام الأخيرة أطلق فلسطينيون صواريخ من غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع بعد استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة الأسبوع الماضي.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت قوات الاحتلال حتى الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".

