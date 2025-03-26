  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تبحث إعادة إعمار غزة

الأربعاء 26 مارس 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبحث إعادة إعمار غزة



القاهرة/سما/

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء 26 مارس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في غزة.


وناقش الجانبان خلال الاتصال التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي والإنساني، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية - بالتعاون مع قطر - لتحقيق تهدئة ودعم وقف إطلاق النار، فيما أعرب الجانب الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية، معرباً عن تطلعه لنجاح مؤتمر القاهرة المزمع عقده لإعادة إعمار غزة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق استعدادا لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

وكانت مصادر مصرية قد ذكرت أمس الاثنين، أن القاهرة أجرت اتصالات مكثفة بخصوص مقترح جديد للتوصل إلى توافق لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.

#مصر #غزة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن زايد وترامب حول غزة

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في شمال قطاع غزة ويطالبون بوقف الحرب (صور وفيديو)

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية في أعماق الأرض تضم آلاف الصواريخ الدقيقة

بيان مصري لاذع ردا على مزاعم إمداد القاهرة لـ"إسرائيل" بالسلاح

نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك

محكمة إسرائيلية تثبت أمر اعتقال حسام أبو صفية لمدة 6 أشهر

شهيد برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"

الأخبار الرئيسية

كاتس يهدد.. "إسرائيل" تدفع نحو التهجير بالقوة وترفض مقترحات القاهرة لوقف النار

photo_2025-03-26_16-55-42

ديفيد هيرست: حلم ويتكوف وترامب في غزة ينقصه شيء واحد فقط

photo_2025-03-26_16-50-04

صاحب خطة الجنرالات يؤيد خطة مصر بشأن غزة.. موافقة مشروطة

photo_2025-03-26_16-38-49

نتنياهو: "القتال في غزة مستمر"

67e417f54c59b777bc5bfa1e

خليل الحية: المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية