مصر تبحث إعادة إعمار غزة

القاهرة/سما/

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء 26 مارس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في غزة.



وناقش الجانبان خلال الاتصال التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي والإنساني، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية - بالتعاون مع قطر - لتحقيق تهدئة ودعم وقف إطلاق النار، فيما أعرب الجانب الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية، معرباً عن تطلعه لنجاح مؤتمر القاهرة المزمع عقده لإعادة إعمار غزة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق استعدادا لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

وكانت مصادر مصرية قد ذكرت أمس الاثنين، أن القاهرة أجرت اتصالات مكثفة بخصوص مقترح جديد للتوصل إلى توافق لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.